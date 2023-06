Ancona, cinghiale alla Cittadella: in preparazione la trappola per catturarlo

ANCONA – È il giorno: oggi lunedì 12 giugno sarà posizionata all’interno del parco della Cittadella la trappola per catturare il cinghiale. Dovrebbe essere l’atto finale e definitivo che permetterà di intrappolare l’animale che tiene in scacco il parco cittadino da un mese e restituire finalmente l’area verde alla città. Sempre che il cinghiale sia ancora lì, sempre che in cerca di cibo non sia uscito dallo stesso pertugio da cui è riuscito a entrare a Cittadella e se ne sia andato in giro altrove alla ricerca di cibo. Il cinghiale potrebbe essere nuovamente attirato all’interno del parco, però, perché all’interno della trappola, delle dimensioni di circa due metri, sarà inserito del cibo che lo dovrebbe attirare e permetterne dunque la cattura.

L’operazione verrà attuata dai volontari dell’Ente Parco del Conero che opera al parco cittadino in collaborazione con il Comune di Ancona, i carabinieri forestali e la Polizia provinciale. Al momento non si sa se il cinghiale, che dovrebbe essere un maschio di circa 45 kg di peso, sarà trasportato all’interno del Parco del Conero e lì rilasciato oppure abbattuto. Comunque vadano le cose, il parco di Cittadella tornerà a disposizione della cittadinanza, dopo che i tecnici del Comune di Ancona avranno effettuato un sopralluogo per verificare eventuali danni causati dall’ungulato. Resterà, naturalmente, anche da individuare il pertugio dal quale il cinghiale sia riuscito a entrare nel parco e da chiuderlo, per evitare in futuro altri episodi simili.