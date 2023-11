Ancona, ciclovia del Conero, entro i primi di dicembre il collaudo

ANCONA – Ciclovia del Conero quasi completata: entro i primi di dicembre sarà pronta. Manca solo il collaudo, ma anche il tratto di strada dopo la curva di Sardella che non era risultato idoneo a causa delle pendenze è stato messo a posto e la ciclabile e pedonabile che unisce il tratto di provinciale all’altezza della Vedova con il parcheggio scambiatore di Portonovo sembra finalmente pronta per tutti i cittadini che vorranno percorrerla, con le due ruote o a piedi, immersi nella natura del Conero. La precedente amministrazione comunale aveva annunciato la sua inaugurazione nello scorso mese di aprile ma alcuni problemi hanno impedito il completamento dell’opera, anche se numerosi ciclisti e pedoni durante la bella stagione si sono comunque avventurati sul percorso nonostante i divieti imposti dal cantiere. I mesi invernali non contribuiranno certo alle sue condizioni ottimali, ma una volta aperta e inaugurata la ciclovia del Conero diventerà un’attrazione per tutti gli appassionati, specialmente nelle belle giornate. E a primavera, con quel minimo di manutenzione che si renderà necessaria, potrà tornare a splendere.

«È completata – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini – anche se comincia già a crescere la vegetazione ai bordi della pista. Abbiamo risolto il problema della doppia curva dopo Sardella, curva critica che non aveva le giuste pendenze. Sono state corrette, dunque i lavori sono praticamente completi. Mancano alcune barriere, alcuni parapetti, e soprattutto manca il collaudo. Che avverrà entro i primi di dicembre». Non certo il periodo migliore per cominciare a utilizzarla, ma intanto la ciclovia del Conero c’è, pronta a promuovere il territorio e a collegare la città alla spiaggia tanto cara agli anconetani. Tra l’altro in futuro dovrebbe essere allungata da Pietralacroce a Vallemiano, sfruttando il percorso che parte da via Paolucci. Quando sarà ultimata si potrà pedalare o correre, oppure camminare dalla città a Portonovo lungo un percorso immerso nel verde che contribuirà all’attrattività e alla valenza turistica del capoluogo.