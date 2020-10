Ciboliberatutti, è “tana” all’obesità

ANCONA – Si chiama Ciboliberatutti ed è l’associazione recentemente costituita ad Osimo che si occupa di sensibilizzazione e prevenzione dell’obesità e del sovrappeso, sia nell’età adulta che in quella infantile. Alla guida dell’associazione la dottoressa Rosalba Franco, medico chirurgo specialista in Scienze dell’Alimentazione, da anni impegnata nello studio e nella cura dell’obesità sia dal punto di vista clinico che sociale.

«Abbiamo voluto fortemente e in accordo di intenti dar vita a questa associazione, perché esiste un’incongruenza notevole tra l’incremento del fenomeno, dato che – spiega- l’Italia è al primo posto in Europa per obesità infantile nonostante sia la patria della dieta mediterranea, e le iniziative concrete per arginarlo».

Secondo il medico, la sfida è quella di puntare alla prevenzione fin dall’età infantile, e al trattamento multidisciplinare, stringendo alleanze trasversali fra gli attori della filiera. «I bambini nella loro crescita – prosegue – ricevono input di qualsiasi genere e, se coinvolti, diventando essi stessi protagonisti di iniziative a tutto campo (musica, arte, spettacolo, cucina, sport) allora il cibo diventerà per loro nutrimento non soltanto del corpo ma anche della mente, avviandoli ad un percorso di salute inteso come raggiungimento del benessere psicofisico».

Nell’associazione, con la presidente Franco, una squadra di professionisti della salute che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo per dare vita a Ciboliberatutti. L’associazione si occuperà della promozione di attività ed eventi finalizzati alla prevenzione dell’obesità, in particolare di quella infantile, in linea con i principi dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e del WCRF (World Cancer Research Fund).

L’obiettivo è quello di arrivare a percepire e condividere il cibo come arte, musica, salute, cultura e spettacolo coinvolgendo enti, aziende, università, istituti italiani e esteri, pubbliche amministrazioni e HoReCa. La sede dell’associazione è stata fissata ad Osimo, in Vicolo Centonari 4.