Ancona, cibo scaduto tra gli scaffali. Mini market sanzionato

ANCONA – Un Mini Market di Piazzale Loreto, in Ancona, è stato sanzionato complessivamente per 2.899 euro dalla polizia per la presenza di cibo scaduto tra gli scaffali della merce in vendita.

A rilevare la situazione sono stati i poliziotti della Divisione Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Ancona, insieme alla Polizia Locale, durante un controllo congiunto eseguito ieri nel locale del capoluogo.

La polizia ha sanzionato il mini market con una multa di 2.333 euro per la presenza di derrate alimentari scadute e poste in vendita, ed hanno provveduto a sequestrare la merce. Una ulteriore sanzione è stata elevata per 258 euro per la mancanza di sopravesti obbligatorie. Infine altri 308 euro di sanzione sono stati elevati per la mancata esposizione della licenza.