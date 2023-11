Chiusi i congressi provinciali di Azione: i segretari eletti, tra novità e riconferme. Il partito si prepara al congresso regionale

Redon Sheta eletto con il 73% dei consensi per Ancona, in provincia di Pesaro Urbino Massimo Guidi subentra a Simone Favarelli, a Macerata riconfermato Massimiliano Fraticelli. Anche nel fermano e nell'ascolano ci sono riconferme

ANCONA – Si sono conclusi nel weekend i congressi provinciali di Azione, nell’ambito dei quali sono stati eletti i segretari provinciali del partito. A presiedere i lavori congressuali, che hanno registrato una grande partecipazione, è stato il segretario regionale Tommaso Fagioli.

Redon Sheta (Castelfidardo) è stato eletto segretario provinciale di Azione per Ancona con il 73% dei consensi, imponendosi sullo sfidante Massimo Menotti (Senigallia). In provincia di Pesaro Urbino Massimo Guidi subentra a Simone Favarelli, menttre in provincia di Macerata è stato riconfermato segretario provinciale Massimiliano Fraticelli.

Anche nel fermano e nell’ascolano ci sono riconferme: Germano Craia (in provincia di Fermo) e Simone Splendiani (in provincia di Ascoli Piceno) restano segretari provinciali del partito.

Il segretario regionale di Azione Tommaso Fagioli ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione. «I congressi di partito – dice – sono sempre l’occasione in cui si discute, si critica, si riafferma e si plasma la nostra identità politica. È il luogo in cui le idee, confrontandosi, creano poi un’unica sintesi che servirà a presentarsi agli elettori con un chiaro progetto politico».

Intanto il partito guarda al futuro e si appresta al congresso regionale, fissato per il 15 dicembre ad Ancona. Per l’occasione arriverà la presidente nazionale Mara Carfagna. Fagioli sarà candidato alla segreteria regionale. «Il prossimo anno – conclude il segretario regionale – ci attendono nuove sfide, dalle europee alle amministrative. Azione sarà presente, candidando le sue forze migliori».