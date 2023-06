Fabriano, nella chiesa di San Venanzo di Albacina concerto per organo di Giulio De Nardo

FABRIANO – Terzo appuntamento con il Festival Organistico della Marca Anconetana, organizzato dagli Amici della Musica Guido Michelli per domani, venerdì 9 giugno, alle ore 18.30, nella chiesa chiesa di San Venanzo vescovo nella frazione Albacina-Borgo Tufico di Fabriano: protagonista del concerto sarà il giovane organista Giulio De Nardo. Molti gli autori in programma tra cui: Wolfgang Amadeus, Giovanni Battista Pescetti, Niccolò Moretti e Girolamo Frescobaldi. Il festival, sotto la direzione artistica del maestro Luca Scandali, si realizza grazie al sostegno della fondazione Cariverona e il concerto ha il patrocinio del Comune di Fabriano. Il valore di questa iniziativa è quello di portare da tantissimi anni illustri organisti in carriera e talenti emergenti a suonare meravigliosi organi del territorio marchigiano e, nel contempo, di far conoscere luoghi spesso meno conosciuti di altri ma di notevole bellezza.

Giulio De Nardo nasce a Treviso nel 1994 e riceve le prime lezioni di organo e pianoforte nella sua città natale da Giampietro Rosato. Successivamente frequenta la classe di organo di Roberto Antonello al conservatorio di musica Arrigo Pedrollo di Vicenza dove, nel 2016, ottiene il diploma accademico di primo livello. Nello stesso periodo, terminati gli studi musicali in Italia, si trasferisce a Basilea dove viene ammesso alla Schola Cantorum Basiliensis e continua, così, lo studio dell’organo nella classe di Tobias Lindner. Contemporaneamente inizia, nel medesimo istituto, anche lo studio del clavicembalo con Francesco Corti. Nel 2018, conclude brillantemente il master in organo e viene ammesso nella classe di Andrea Marcon per un secondo master specialistico in clavicembalo, percorso che termina con distinzione nel 2020. Gli sono stati conferiti diversi premi in vari concorsi internazionali: il secondo premio al concorso internazionale di clavicembalo Gianni Gambi di Pesaro, il primo premio e il premio del pubblico al concorso internazionale d’organo tenutosi nella basilica di Valère a Sion e il terzo premio al concorso internazionale Paul Hofaimer di Innsbruck. Svolge attività concertistica al clavicembalo e all’organo in veste di solista, come continuista e in qualità di assistente alla direzione musicale in produzioni d’opera. Collabora con orchestre ed ensemble vocali di fama internazionale come Venice Baroque Orchestra, La Cetra Barockorchester, Odhecaton Ensemble ed altri, prendendo parte anche a incisioni discografiche pubblicate da etichette quali Deutsche Grammophon e Alpha Classics.

È fondatore dell’ensemble Sestier Armonico, gruppo che si dedica all’esecuzione e allo studio della musica antica su strumenti originali.

I concerti sono a ingresso gratuito, ma con posti limitati. È consigliata la prenotazione: info@amicimusica.an.it.