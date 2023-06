Ancona, chiede di verificare le perdite dell’acqua ma è una truffa. Rubati soldi e monili

ANCONA – Nei giorni scorsi la volante si portava in via Monte san Vicino, in quanto era stato segnalato un furto in abitazione ai danni di una coppia di anziani, di circa 90 anni.

Secondo quanto riferito dalle vittime, verso le ore 08.30 una persona di sesso maschile, si era presentata presso la loro abitazione, affermando di essere dell’acquedotto e di dover effettuare un sopralluogo in casa, adducendo il pericolo di perdite e la necessità di lavori di manutenzione. Il soggetto veniva accompagnato durante il sopralluogo, pur tuttavia al termine del giro in casa, quando ormai il sospetto si era allontanato, gli anziani si accorgevano che mancavano monili d’oro, un orologio e circa 150 euro in contanti.