Ancona, la chiamata al 113: «Correte, c’è un’anziana che grida “aiuto”»

ANCONA – «Correte, al terzo piano c’è una signora anziana che grida “aiuto”». Questo il tenore delle telefonate che nella notte hanno allertato gli operatori del 113 della Centrale Operativa della Questura di Ancona e hanno fatto piombare alle 4.45 in via Torresi, ad Ancona, gli agenti delle volanti. A lanciare l’allarme i residenti della zona.

La donna, una 76enne anconetana, è stata ritrovata distesa a terra in camera da letto, con le gambe appoggiate sul comodino, dolorante e incapace di rialzarsi.

Raggiunto l’appartamento della segnalazione, i poliziotti hanno individuato la porta d’ingresso dalla quale potevano udire, distintamente, i lamenti della donna.

«Signora, siamo arrivati, stia tranquilla adesso, ci pensiamo noi»: hanno rassicurato gli agente dall’esterno, parlandole continuamente, mentre tentavano di accedere all’interno dell’abitazione.

Una volta riusciti ad aprire la porta, hanno soccorso la 76enne. Pur dolorante, la signora si tranquillizzava raccontando ai poliziotti che era rovinata a terra a causa di uno svenimento e non era più riuscita ad alzarsi.

Poco dopo sul posto giungeva un’ambulanza per le cure del caso: per fortuna solo contusioni e tanto spavento. Sopraggiunto anche il figlio della signora, che ha ringraziato calorosamente i poliziotti intervenuti.