Appartamento occupato, chiama i poliziotti per entrare in casa

ANCONA – Chiama i soccorsi per rientrare in appartamento e per ritrovare la propria auto. È accaduto intorno alle 19 di ieri ad Ancona. I poliziotti delle Volanti della Questura di Ancona sono intervenuti in via dell’Industria su segnalazione della sala operativa.

Un uomo aveva contattato la polizia riferendo che l’appartamento in cui viveva in affitto era stato occupato da altre persone che avevano cambiato la serratura, impedendogli di accedere all’interno.

Intestatario di un regolare contratto di locazione, l’uomo ha chiesto l’intervento dei poliziotti per recuperare farmaci e altri effetti personali, necessari in quanto affetto da gravi problemi di salute. Grazie ai Vigili del Fuoco, è riuscito ad accedere all’abitazione, al momento senza nessuno all’interno, e tramite una finestra è riuscito a prelevare alcuni cartoni contenti materiale sanitario.

L’uomo, un 35enne di origine campana, oltre all’appropriazione indebita dell’appartamento, ha segnalato ai poliziotti anche l’assenza di un veicolo. Transitando in via Pezzotti, gli agenti hanno rintracciato fermo in sosta l’auto dell’uomo, danneggiata, aperta, senza chiavi né carta di circolazione. Sull’accaduto sono in corso accertamenti della Questura.