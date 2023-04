Ad Ancona si cercano comparse per serie tv. Tra i protagonisti forse Raoul Bova

ANCONA – Si cercano comparse per una serie tv prodotta dalla Lux Vide ad Ancona. La Lux Vide – per intenderci – è la società di produzione televisiva che vanta – tra i suoi successi più recenti – ˈDoc – Nelle tue maniˈ, ˈChe Dio ci aiutiˈ, ˈBuongiorno Mammaˈ, ˈUn passo dal cieloˈ, ˈViola come il mareˈ, ˈBlancaˈ e tanti altri.

Qualche giorno fa, la sindaca, Valeria Mancinelli, parlava proprio di una produzione che interesserà le Marche. La Lux Vide, in questo periodo, starebbe lavorando anche ad un progetto che coinvolge Raoul Bova, come attore protagonista de ˈI fantastici cinqueˈ, in cui l’attore (ed ex nuotatore) presterebbe il volto ad un insegnante di atletica per ragazzi paraplegici. Che possa essere questa la serie tv ambientata ad Ancona?

Certo è che le riprese si svolgeranno nel capoluogo, tra l’11 e il 22 aprile. Le figure richieste sono uomini e donne di età compresa fra i 18 e i 70 anni. Gli interessati dovranno inviare 2 foto (primo piano e figura intera su sfondo neutro) e i propri dati personali (luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) entro e non oltre il 7 aprile 2023 alla seguente mail: guascocasting@gmail.com.