Ancona, in centro di venerdì sera: la Fashion Night continua a sedurre gli anconetani

ANCONA – Quando le lancette superano le 22, il centro di Ancona si trasforma in qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile: una passeggiata urbana che dura fino a mezzanotte. La Fashion Night, l’esperimento nato dall’intuizione di Francesco Caiazza di Timeless Area e abbracciato dai commercianti del centro città sembra stia riscrivendo pian piano le abitudini notturne del capoluogo dorico. Mentre i ristoranti servono ancora le ultime portate, tra corso Garibaldi, corso Stamira e corso Mazzini inizia un lento ma costante via vai di famiglie, comitive e curiosi che si concedono il piacere di una serata dedicata allo shopping sotto le stelle. Non si tratta delle folle oceaniche che invadono Riccione d’estate o del caos della Notte Bianca, ma di un fenomeno più intimo e sostenibile che pare cucito su misura per una città che ha sempre faticato a trattenere i propri abitanti dopo l’orario di ufficio.

Le vetrine illuminate diventano calamite silenziose, i cartelli dei saldi estivi fanno il resto, e la brezza marina che sale dal porto accompagna questa riscoperta dell’arte del passeggio urbano. L’adesione dei negozianti racconta una città divisa tra entusiasmo e scetticismo: c’è chi tiene tutto acceso e le porte spalancate fino a tardi, chi partecipa a luci spente come in un dissenso silenzioso, e chi, invece, illumina la vetrina anche senza tenere aperto, in una forma di solidarietà simbolica verso l’iniziativa. Tra i tavolini dei locali si mescolano turisti di passaggio e anconetani redivivi, questi ultimi sorpresi di ritrovarsi a camminare per il centro alla stessa ora in cui solitamente sono già davanti alla televisione. La Fashion Night proseguirà fino all’8 agosto, e ogni venerdì sembra confermare che Ancona ha voglia di sperimentare una versione diversa di se stessa, più aperta al dialogo tra commercio e socialità. Non sarà ancora la movida che caratterizza altre località costiere marchigiane come Numana o Sirolo, ma è un inizio che promette di trasformare il rapporto tra la città e le sue ore serali, restituendo al centro storico quella vitalità che sembrava perduta.

«Siamo contenti di come sta rispondendo la città – spiega Francesco Caiazza, titolare di Timeless Area in corso Stamira e anima di quest’iniziativa –. Sappiamo benissimo che questa cosa andrà strutturata meglio, per l’anno prossimo. L’amministrazione comunale ci darà una mano, anche nell’organizzazione di eventi, specialmente in luoghi simbolo come piazza Roma e piazza Cavour. Ma per il resto siamo soddisfatti, perché i clienti sono contenti di fare una passeggiata e di trovare i negozi quasi tutti aperti. Stiamo dando una bella immagine alla città e alla nostra iniziativa, il riscontro è positivo. Siamo solo alla seconda serata di aperture, tutto si può migliorare. Ma per farlo bisogna lavorare giornalmente e impegnarsi ogni giorno, per fare sempre meglio. Per questo servono positività, iniziative e voglia di mettersi in gioco».