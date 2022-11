Centro Diurno Licio Visintini, interrogazione Pd. Mastrovincenzo: «Chiuso da più di due anni»

Il consigliere regionale del Pd è primo firmatario di una interrogazione sottoscritta da tutto il gruppo dei dem per chiedere la riapertura della struttura chiusa per Covd da oltre due anni

ANCONA – Interrogazione del consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo sul Centro Diurno Licio Visintini di Falconara Marittima. L’atto che vede come primo firmatario il dem, poi sottoscritto da tutto il gruppo assembleare, chiede alla giunta regionale di conoscere «le motivazioni per cui il Centro Diurno Visintini è chiuso da più di due anni e mezzo, essendo ormai venute meno le cause della sospensione delle sue attività».

La struttura, gestita dalla Cooperativa Cooss Marche, forniva ospitalità e assistenza integrata socio-sanitaria a 25 anziani autosufficienti e non autosufficienti, ma dopo che nel marzo del 2020 era stata chiusa per le restrizioni legate alla pandemia di Covid-19, «a tutt’oggi» si legge nell’interrogazione «non ha ancora ripreso le attività, privando i cittadini dell’unica struttura per anziani a regime diurno del territorio dell’ATS 12» (Ambito Territoriale Sociale 12, ndr).

Il consigliere ricorda che la Regione Marche nel maggio 2020 aveva disciplinato le modalità di riapertura dei Centri Diurni prevedendo specifiche misure per la prevenzione del contagio, procedure per l’accesso, nuove modalità di funzionamento e servizi alternativi e che nel luglio 2022 aveva dettato le “Linee di indirizzo regionali per la gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e sociali in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, revocando le delibere di maggio e giugno del 2020. Ora i dem ne chiedono la riapertura in quanto la struttura falconarese rispondeva ai bisogni di cura, assistenza, riabilitazione psico-fisica, mantenimento, protezione sociale e sanitaria degli anziani autosufficienti e non autosufficienti.