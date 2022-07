Ancona, movimenti in centro: Amarcord cambia gestione. Al Guasco arriva POPolare Arte & Cucina

ANCONA – Cambio alla guida del ristorante Amarcord in piazza della Repubblica. Giovanni Fusco, anconetano di 31 anni e figlio dell’imprenditore Claudio, subentra alla fondatrice Sara Ambrosio. Ieri sera (6 luglio), tra brindisi e in bocca al lupo, si è inaugurata la nuova gestione. Mentre lo scorso weekend è cominciata l’avventura del POPolare Arte & Cucina, il nuovo spazio culturale sorto nei locali dell’ex libreria L’Incontro in Piazza San Francesco. Gli autori della rinascita dello spazio sono Antonio De Iure, co-titolare dei ristoranti Guasco Bistrot e Matas54, e sua moglie Agnese Paciaroni.

La continuità

Dopo un’esperienza nell’ambito della ristorazione, sette anni fa a Valencia in Spagna, e un trascorso più recente nel mondo della comunicazione, Giovanni Fusco ha deciso di tornare a lavorare al pubblico. Ma questa volta cimentandosi nella gestione di Amarcord. «Da sempre sono appassionato di questo settore – afferma Giovanni -, ma non era mai nata l’occasione per mettermi alla prova come ristoratore. Poi si è aperta la porta di uno dei locali più belli della città, e allora ho deciso di lanciarmi». Rispetto alla precedente gestione non cambierà nulla. «Abbiamo optato per una linea di continuità – spiega Fusco – lo staff resterà lo stesso. Cambierà solamente che al posto di Sara, alla guida del locale ci sarò io». E insieme a Fusco, in squadra per la nuova gestione, ci sarà anche il socio Gianni Nicolini.

La new entry

Mentre in piazza San Francesco ha fatto il suo ingresso ufficialmente un nuovo spazio dedicato all’arte applicata al senso più ampio: dalla creatività nel campo delle arti figurative, a quella della gastronomia che è pur sempre una forma d’arte. Infatti nei locali dell’ex libreria L’Incontro, che agli inizi del secolo scorso era lo storico Bar Popolare, adesso sorge una galleria che ospiterà eventi pop up. Il taglio del nastro lo scorso fine settimana con la personale della pittrice Camilla Cerioni. «Ogni weekend ospiteremo artisti locali – spiega Antonio De Iure – il prossimo (8, 9 e 10 luglio) avremo l’esposizione del pittore Diego Santini e quello successivo l’artista anconetano Kane». Mentre dentro la settimana lo spazio sarà adibito ad atelier di cucina con i workshop coordinati dalla chef Simonetta Capotondo, da tutti conosciuta come Sfoglina Simonetta. «L’intento è di riqualificare e far rivivere la piazza – continua De Iure – così da creare un’offerta complementare tra tutti i locali della zona: dalla musica la domenica al Guasco Bistrot, agli aperitivi in piazza fino alle proposte del nuovo spazio d’arte». L’obiettivo, infatti, è quello di far diventare la piazza un punto di riferimento cavallo tra cultura e ristorazione.