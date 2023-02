L'investimento attorno alle 17,30 di oggi, in via Matas, ad Ancona. La donna, da quanto si apprende, una 60enne, stava attraversando la strada quando è stata investita dalla due ruote

ANCONA – Una donna è finita in ospedale dopo essere stata centrata da una bicicletta. L’investimento nel pomeriggio di oggi attorno alle 17,30, in via Matas, ad Ancona. La donna, da quanto si apprende, una 60enne, stava attraversando la strada quando è stata investita dalla due ruote.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità. La 60enne ha riportato un politrauma.