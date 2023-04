Ancona, incidente in via Flaminia: ferito un centauro

ANCONA – Un uomo 40enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 aprile, in via Flaminia ad Ancona. Da quanto emerso l’uomo stava viaggiando in sella alla sua moto lungo la corsia nord in direzione Falconara, quando avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale.

Nell’impatto non sarebbe rimasto ferito gravemente ed avrebbe riportato solo una lieve lesione ad una gamba. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della croce gialla che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi di rito. La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia e poi riaperta. Disagi alla viabilità.