Ancona, tra i Cavalieri dell’ordine al merito della Repubblica il Vice Questore in quiescenza Massimo Olivieri

ANCONA – Tra gli insigniti dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica, anche il Vice Questore della Polizia di Stato, dottor Massimiliano Olivieri, a cui vanno gli auguri e i complimenti del Questore Capocasa e di tutti I colleghi della Questura di Ancona e delle Specialità della Polizia di Stato.

Il commento del dottor Olivieri: «Sono lusingato del riconoscimento, a firma del Presidente della Repubblica, dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Seppure a luglio scorso sono stato collocato in quiescenza, ciò mi sprona a continuare nelle attività già intraprese sia in ambito lavorativo a seguito della collaborazione tecnica, iniziata il 21 luglio per volere del Capo della Polizia, con la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e sia nel sociale operando per aiutare chi lavora e assiste i più deboli. Una cosa è certa, continuare a far qualcosa per realtà cittadine come il Reparto di Oncoematologia pediatrica del Salesi e l’Associazione Papa Giovanni XXIII, arricchisce il mio animo più di ogni altra cosa. Sono loro a dare a me, anche solo con una parola o uno sguardo, molto di più di quanto possa fare o aver fatto io per loro».