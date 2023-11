Ancona, dopo la nostra inchiesta sulla casa di Podesti si muove il Comune: «Sarà un museo» – FOTO

ANCONA – L’abitazione di uno dei più famosi pittori italiani della prima metà dell’Ottocento diventerà una casa museo. A farlo sapere è l’assessore alla Cultura Anna Maria Bertini, dopo il nostro articolo sullo stato di degrado e di incuria in cui versa la palazzina in cui nacque, il 21 marzo del 1800, Francesco Podesti.

Considerato il più grande pittore italiano della prima metà dell’Ottocento, Podesti nacque al civico 2 della strada a lui intitolata, che collega corso Stamira a via Sanzio (e al parco della Cittadella). Bertini stoppa tutti e annuncia l’ambizioso progetto.

«La valorizzazione e la conoscenza dell’abitazione di Francesco Podesti è tra le prime azioni mosse dall’assessorato alla Cultura fin dal momento dell’insediamento di questo governo della città – ha detto Bertini, riferendosi alla giunta Silvetti –. I sopralluoghi sono iniziati nel mese di luglio scorso, visite necessarie per capire come intervenire, come esaltare questa proprietà del pittore e come renderla tappa culturale di un itinerario al servizio dei cittadini e dei turisti».

«Fin dalle prime visite tecniche – aggiunge l’assessore – è stata evidente la portata dell’intervento su una struttura che comunque si presenta in buone condizioni. Questa ricognizione però ci ha permesso di inserire nell’immediato la sua riqualificazione nel documento unico di programmazione che sarà allegato al prossimo bilancio di previsione. Gli interventi, che saranno realizzati in collaborazione con la Soprintendenza, renderanno l’abitazione del Podesti una ‘casa museo’ sapendo di poter contare anche sulla disponibilità di una serie di opere che l’ultimo erede del pittore intende metterci a disposizione».

Proprio qualche giorno fa, noi di CentroPagina eravamo andati sul posto per documentare lo stato della casa di Podesti. Le persiane rotte facevano già intendere una certa trascuratezza. E così è, infatti. Almeno a sentire i residenti di uno dei quartieri più antichi di Ancona, Capodimonte. Un rione, questo, che diede i natali perfino all’attrice Virna Lisi.

Francesco Podesti è uno tra i concittadini più amati della città. Basti pensare che i residenti, qualche mese fa, l’hanno voluto ricordare con uno spettacolo di teatro itinerante organizzato dalla sceneggiatrice (e abitante di Capodimonte) Rita Stecconi, nonché dalle associazioni culturali Quintessenza e Vista Mare.