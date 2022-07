ANCONA – A Posatora continuano i concerti sotto le stelle che animano le serate anconetane. Giovedì 4 agosto ad esibirsi sarà la King’s Head Band, il gruppo musicale nato come tributo ai Queen. Una serata che si prospetta entusiasmante in un cartellone – quello del parco di Posatora – ricco di eventi, promossi dall’assessorato alla partecipazione democratica del Comune dorico.

«Sono delle belle serate all’insegna della musica (e ad ingresso libero) per tornare finalmente a cantare e a divertirsi insieme» – sottolinea Michele Pasqualini, frontman dei King’s Head. Insieme a lui, sul palco, ci saranno Matteo Sterlacchini (batteria e voce); Andrea Cesarini (chitarra e voce); Alessandro Lanari (basso elettrico e voce) e Francesco Schippa (alle tastiere). «Ci aspettiamo molta gente – dice il complesso – perché finalmente torniamo ad esibirci a casa nostra, dal vivo. Sarà stupendo provare ad emozionare e a far divertire la gente».

I King’s Head Band (foto repertorio)

Già dal marzo scorso, il gruppo musicale tributo ai Queen aveva portato in scena successi come Bohemian Rhapsody, I want to break free, We are the champions e molti altri. Il prossimo di questi incontri, al di fuori degli eventi di Posatora, avrà luogo alla Corte del Castello di Falconara, con la corale Andrea Grilli.

Pasqualini durante un’esibizione

Il polmone verde del Belvedere, nel quartiere anconetano a due passi dal Piano, ha già ospitato diverse iniziative, che hanno riscosso l’apprezzamento del pubblico. Un parco (e un palco) che ha visto esibirsi, il 16 luglio, ad esempio, il maestro Marco Santini e poi Andrea Mazzola e i Futura per il tributo a Lucio Dalla.

Si è proseguito venerdì 22 luglio, con l’esibizione di David Mazzoni – il tenore dorico già concorrente di Italia’s got talent – e il gruppo Burro e salvia, con canzoni anni degli anni ’40 e ’50.

Veri e propri concerti sotto le stelle, a pochi giorni dalla notte di San Lorenzo: il 29 luglio è stato il giorno del tributo a Fabrizio De André, con I Liberi Cantori della Marca e giovedì 4 agosto – appunto – sarà la volta dei King’s Head, per il tributo ai Queen. Quest’ultimo evento è stato organizzato dal Lions Club di Ancona con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Sarà il 10 agosto, giorno delle stelle comete, che andrà in scena La Compagnia della Luna ensemble con il Tributo a Lucio Battisti.

L’ingresso è libero. Inizio spettacoli: ore 21.15.