Carrefour di Camerano, i dipendenti verso lo sciopero

ANCONA – Proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti del punto vendita Carrefour di Camerano con una giornata di sciopero che si terrà giovedì 11 marzo.

È quanto è emerso dal vertice convocato d’urgenza dai sindacati (Filcams Cgil, Fist Cisl e UilTucs Uil) che questa mattina – 2 marzo – hanno incontrato i lavoratori e la direzione della struttura che ha annunciato la chiusura per il 31 marzo. Un annuncio che è arrivato ieri come una doccia gelata sugli 89 dipendenti, gran parte dei quali sono donne.

Nel corso dell’assemblea, nella quale la direzione del punto vendita ha ribadito la volontà di procedere con la linea comunicata ieri al personale, i sindacati hanno puntato i piedi chiedendo un piano di ricollocazione de l’attivazione di ammortizzatori sociali per accompagnare i dipendenti nel percorso.

Carrefour Italia, in una nota stampa fa sapere di aver assunto la decisione «come conseguenza del perdurare dell’andamento negativo registrato dal punto vendita negli ultimi anni, acuito dagli effetti della pandemia da Covid-19, e nonostante i numerosi sforzi messi in campo». Inoltre l’azienda ha manifestato «la piena disponibilità alla collaborazione con i sindacati e l’impegno per assicurare a ogni dipendente coinvolto la migliore soluzione possibile, offrendo continuità occupazionale tramite opportunità di ricollocamento interno sul territorio nazionale e comunque la conservazione dell’impiego fino all’attivazione degli ammortizzatori sociali che saranno disponibili, e per cui si prevede un’adesione su base volontaria».

Un momento dell’assemblea con i lavoratori Carrefour

Le sedi di ricollocamento proposte però, come fanno notare i sindacati sono in Abruzzo, la più vicina delle quali a L’Aquila, o nel nord d’Italia. Soluzioni, inclusa quella di incentivazione all’esodo che non soddisfano affatto dipendenti e sindacati che pongono l’accento sulla necessità di creare occupazione. Inoltre Filcams Cgil, Fist Cisl e UilTucs Uil hanno puntato il dito contro la decisione del gruppo Carrefour che in fretta e feria vuole chiudere la struttura, una rapidità che secondo i sindacati va a pregiudicare la possibilità di rimettere sul mercato, vendendo ad altri acquirenti, una struttura molto appetibile.

Il punto vendita conta infatti 6mila metri quadrati di superficie adibita alla vendita che insieme alle riserve raggiunge quota 9mila metri quadrati. Inoltre è situata in un polo commerciale che vede Ikea, Decathlon presto conterà anche un deposito Amazon a due passi dal casello dell’A14. Per questo i sindacati puntano ad avere più tempo.

Intanto si sono già attivati per coinvolgere la Regione dalla quale hanno ottenuto un incontro per l’11 marzo. La cassa integrazione straordinaria ed un piano di ricollocazione sono i punti fermi posti dalle rappresentanze sindacali che fanno notare il fatto che i dipendenti 11 uomini e 78 donne hanno una età media pari a 48,5 anni, non semplice da ricollocare specie in un quadro di crisi occupazionale ed economica scatenato dalla pandemia. Nel pomeriggio l’incontro con il sindaco di Camerano Annalisa Del Bello.