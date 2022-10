Caro bollette, Unione Nazionale Consumatori verso l’esposto: «Situazione drammatica»

Il legale spiega che presenterà un esposto su scala nazionale per far luce sui rincari energetici e lancia l'allarme sulle difficoltà di famiglie e imprese

ANCONA – «Stiamo preparando un esposto su scala nazionale per i rincari energetici, lo presenteremo anche nelle Marche, alla Procura di Ancona». L’annuncio è dell’avvocato Corrado Canafoglia responsabile di Unione Nazionale Consumatori. Il caro bolletta che sta tenendo sotto scacco famiglie e imprese, sta spingendo l’associazione dei consumatori ad agire, come avvenuto anche nel corso dell’estate quando presentò un altro esposto, sempre su scala nazionale, per far luce sul caro carbuante.

«Gli aumenti dei prezzi del gas e dell’energia elettrica sono pazzeschi – dice il legale – oltre che ingiustificati. Riteniamo che alla base di questi rincari ci sia una speculazione sia in sede europea che nazionale a cui occorre porre fine. Alcune società hanno incassato extraprofitti in seguito agli aumenti, ma le famiglie e le impese sono in grande difficoltà nel pagare».

Corrado Canafoglia

Canafoglia evidenzia anche «l’incremento del numero dei condomini morosi e stanno arrivando segnalazioni anche di alcuni distacchi: molti condomini per ora stanno cercando di tamponare con le rateizzazioni dei pagamenti, ma non è la soluzione – dice – . La situazione è drammatica e per interrompere questa spirale bisogna porre fine al fenomeno speculatorio».

«Il sistema si sta avvitando su se stesso» osserva Canafoglia, spiegando che crescerà il numero delle persone che non è più in grado di far fronte a questi incrementi e che dunque rischierà di passare l’inverno al freddo e senza elettricità: i più a rischio evidenzia sono «le fasce fragili della popolazione, gli anziani, i nuclei monoreddito, i precari». Non solo famiglie e condomini rischiano distacchi: «molte imprese finiranno per restare bloccate e per chiudere, provocando una ondata di disoccupazione».