Caro bollette, Latini incontra i gestori delle piscine

ANCONA – Il Presidente del Consiglio Regionale delle Marche Dino Latini ha incontrato una delegazione di gestori degli impianti natatori, i quali hanno esposto la situazione economica delle strutture che stanno attraversando un particolare momento di difficoltà. Tra le diverse richieste inoltrate, quella di un contributo straordinario per superare la crisi e interventi di rateizzazione delle bollette.

L’obiettivo del confronto è quello di «cercare di dare sollievo ai gestori degli impianti natatori in un periodo economico, anche per le attività della regione, particolarmente delicato e difficile, in un momento in cui il caro energia sta mettendo in grave difficoltà famiglie e imprese e le stesse attività commerciali».

Latini ha incontrato una delegazione di gestori dei 36 impianti natatori delle Marche con ampiezza superiore ai 25 metri, un incontro «importante» servito anche ad illustrare al Presidente il quadro della situazione attuale, reso già molto duro dagli effetti della pandemia ed ora ancora più difficile dall’aumento del costo dell’energia.

I rappresentanti dei gestori degli impianti hanno chiesto di farsi carico nelle opportune sedi di un contributo straordinario per superare la crisi e promuovere iniziative concrete di sostegno. Tra queste, interventi di rateizzazione delle bollette, la promulgazione di bandi di efficientamento energetico in grado di ridurre i costi di gestione delle strutture, un contributo straordinario simile a quello contenuto nel decreto ter, ma mirato alla gestione delle piscine, l’istituzione di un fondo di garanzia per consentire il pagamento dei debiti pregressi.

Il tema è stato già oggetto di una mozione il cui primo firmatario è proprio il presidente Latini e di una risoluzione approvata in consiglio regionale il 25 ottobre 2022 alla quale hanno aderito tutte le forze politiche.