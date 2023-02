Carnevale, le mete top: non solo Venezia e Viareggio, i marchigiani cercano il caldo tra Egitto e Caraibi

Accanto alla classica settimana bianca in Trentino, spopolano Egitto e Caraibi, tra le mete più gettonate nel mese di febbraio. Venezia e Viareggio al top per le sfilate dei carri allegorici

ANCONA – Parte ufficialmente oggi – 5 febbraio – e si chiude il 21, il Carnevale, il periodo più atteso dell’anno dai bambini e da chi ama mettersi in maschera. Le date da segnare sul calendario, sono quelle del 16 febbraio (giovedì grasso), del 19 febbraio (domenica di Carnevale) e del 21 febbraio (martedì grasso).

Un periodo che in molti sfruttano per andare a vedere le sfilate dei carri allegorici nelle località italiane più note per questo genere di festeggiamenti, ma anche per trascorrere in montagna la settimana bianca o per concedersi un viaggio.

Antonio Recchi, vicepresidente nazionale Maavi

«Molte persone stanno optando per destinazioni straniere – dice Antonio Recchi, vice presidente nazionale Maavi, Movimento autonomo agenzie di viaggio italiane – l’estero è tornato prepotentemente come meta anche in questo periodo e l’Egitto, in particolare, è una delle mete più gettonate che sta facendo registrare numeri importanti».

«Richiestissimi anche i Caraibi e le crociere, anche in vista della grande riapertura del 12 febbraio quando verrà eliminato l’obbligo dei tamponi – spiega – . Ad Ancona le crociere riprendono in aprile con la nave Msc Armonia per il tour di Mikonos, Santorini, Venezia e Kotor, e abbiamo già diverse richieste. Le crociere sono un grande valore aggiunto, Ancona torna finalmente ad essere centrale nelle traiettorie turistiche, ed a breve lanceremo offerte importanti anche per i fiordi Norvegesi».

Recchi sottolinea «il lavoro positivo svolto dall’Atim (Agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione, ndr), si è vista una nuova marcia» e plaude anche al lavoro svolto sul fronte dell’aeroporto con le nuove rotte per Parigi. Tra le mete preferite dei marchigiani nel periodo carnevalesco c’è anche la montagna «soprattutto il Trentino», mentre per quanto riguarda i viaggi legati agli spostamenti legati ai festeggiamenti di Carnevale, molte sono le richiesta nelle agenzie di viaggio specie per Venezia e Viareggio, ma in genere si tratta di weekend che la maggior parte organizza in autonomia.