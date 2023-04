Ancona, Carlo Pesaresi per una città «aperta, gentile, accogliente, attenta e viva»

ANCONA – Ancona Diamoci del Noi a battesimo alla sala tabacchi della Mole Vanvitelliana: Carlo Pesaresi e Ida Simonella hanno presentato la lista che fa capo al sostenitore della candidata sindaca di centrosinistra. Dopo aver perso le primarie di coalizione per poche manciate di voti, Carlo Pesaresi s’è messo al lavoro, nei mesi scorsi, per tracciare un percorso proprio a sostegno di Ida Simonella, un percorso sfociato nella lista Ancona Diamoci del Noi su cui è stato alzato il velo ieri.

«Abbiamo voluto evidenziare alcuni punti di quello che sarà il nostro contributo alla candidatura di Ida Simonella – ha spiegato Carlo Pesaresi –. Ancona Diamoci del Noi è la lista civica che deriva dal percorso fatto per le primarie, una lista composta da 32 candidati, di questi venti sono donne e dodici gli uomini, circa la metà sotto i cinquant’anni. Una lista che nasce prevalentemente dal mondo del volontariato, del sociale, della cultura, delle professioni e dell’imprenditoria. Pochissimi hanno avuto già un’esperienza come candidati. Abbiamo scelto cinque parole che caratterizzeranno il nostro impegno, cinque parole pesanti e di sinistra: aperta, gentile, accogliente, attenta e viva. Cinque aggettivi con i quali vorremmo che Ancona si colorasse. Aperta: il confronto, il dialogo, l’apertura verso i cittadini. Gentile, una città curata, pulita, che presta attenzione all’arredo urbano e al decoro, attenta alle frazioni, attrattiva, turistica. Accogliente: che non lascia indietro nessuno, che si prende cura delle fragilità, un tema forte anche della campagna di Ida, sappiamo che è la sfida più grande che abbiamo, anziani, non autosufficienti, migranti, le persone che hanno bisogno di Ancona. Ancona su questo ha una grande tradizione di solidarietà e non può tirarsi indietro sulle nuove sfide. Attenta: ai processi rigenerativi dei propri spazi che sa che il suo sviluppo e il suo futuro lo si persegue solo se c’è un’attenzione fortissima ai temi ambientali. Viva: che lavorerà per rimediare una carenza oggettiva che ha, di spazi sociali e culturali soprattutto ma non solo per i giovani e per gli studenti, ma anche per le famiglie».

Cinque parole chiave che caratterizzeranno l’impegno di Ancona Diamoci del Noi. Poi una promessa: «Vinceremo le elezioni comunali e il lavoro che faremo insieme sarà utile in questa direzione. Dall’altra parte non vedo grandi novità, sostanzialmente gli stessi volti e le stesse persone. Il lavoro fatto finora dall’attuale amministrazione, le basi che ha posto sono il punto di partenza indispensabile per far fare ad Ancona il salto di qualità».

«Il percorso fatto con Carlo è un percorso vero, autentico – ha aggiunto Ida Simonella –, nel senso che la campagna delle primarie è stata sicuramente tosta e aspra, ma alla fine abbiamo avuto la responsabilità quanto la volontà di fare sintesi, a un punto più alto. Le primarie ci hanno fatto raccogliere anche tanti altri bisogni e sensibilità e questa cosa è diventata patrimonio comune. Ora siamo una squadra, non di maniera ma compatta. Anche le parole chiave che ha scelto Carlo raccontano il modo in cui dovrebbe essere Ancona. Spesso come amministratore si punta a dire le cose concrete che si vorrebbero vedere, i due mercati, le grandi trasformazioni che il Pnrr ci consentirà di portare a casa, e siamo in tempissimo, su questo garantisco la serietà del percorso. Ma dobbiamo fare di più insieme ai cittadini, che si devono sentire parte di questi grandi processi, parte di un nuovo modello di trasporto pubblico, parte della trasformazione che riguarderà ovunque scuole e asili nido, in tutti i quartieri. Abbiamo una grandissima occasione di trasformazione della città, una trasformazione che diventa anche un salto di qualità nella vita della città. In questo passaggio è fondamentale il fatto che i cittadini si sentano parte e ti accompagnino anche attraverso i cantieri. Se si sentono parte di un progetto è più facile percorrere la strada insieme e questo è il lavoro più importante che dobbiamo fare».

Ecco, dunque, i nomi della lista Ancona Diamoci del Noi: Carlo Maria Pesaresi, Cristina Andreoli, Alessandra Armenise, Pia Bacchielli, Michele Barigelli, Chiara Bomba, Mattia Bontempi, Luca Bonventi, Giovanni Ciarrocchi, Lucia Cipolla, Antonella Dattilo, Ludovica Dusmet, Roberta Faccani, Massimo Falcioni, Simona Ficosecco, Maria Luisa Fossaroli, Anna Rita Francella, Lorenzo Francella, Pamela Galeazzi, Eros Giardini, Antonietta Giovagnoli, Andrea Grassini, Ummasalsabil Jahan, Cristiano Lassandari, Chiara Malerba, Valeria Marzoli, Anna Rosa Minchella, Fabrizio Panzini, Sara Ragni, Giovanna Rinaldi, Rita Roccheggiani e Tommaso Rossi.