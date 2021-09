Ancona: carica le valigie e tenta di rubare auto, arrestato clochard

ANCONA – Vede una persona a bordo dell’auto del fratello e dà l’allarme. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato un 76enne, senza fissa dimora, che cercava di mettere in moto una Renault Clio parcheggiata in via Giordano Bruno. Dentro aveva già caricato anche tutti i suoi bagagli.

Sventato un furto al Piano. I fatti risalgono a ieri mattina, 29 settembre, alle 11. La vettura, di proprietà di un filippino, è stata forzata e il clochard aveva smontato in parte anche la plancia per arrivare ai fili, unirli e mettere così in moto l’automobile per lasciare probabilmente la città. L’uomo però, di origine francese, è stato arrestato per resistenza e tentato furto. Quando sono arrivati i carabinieri del Norm, della Compagnia di Ancona, ha cercato di fuggire e nella confusione ha ferito alla mano un militare che cercava di bloccarlo. In mano aveva un grosso cacciavite, con il quale avrebbe forzato la vettura e smontato la plancia, e addosso altri arnesi da scasso.

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto rimettendo in libertà l’uomo. I militari, subito intervenuti ieri, si trovavano in zona per controlli antiterrorismo disposti dalla Legione, in tutte le provincie marchigiane. Una attività che ha riguardato la vendita di precursori di esplosivi e fitofarmaci. Materiali che potrebbero essere impiegati per fare ordigni e polvere da sparo. I carabinieri sono stati in consorzi, aziende agrarie, zootecniche e vivaisti.

Le attività controllare sono state 39, persone identificate 341, stranieri controllati 37 ed elevate tre sanzioni amministrative.