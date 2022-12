Ancona, carabinieri in visita ai reparti dell’ospedale Salesi con le patronesse

ANCONA – Carabinieri in visita nei reparti del Salesi: nei giorni scorsi il Consiglio di base di rappresentanza del Comando Legione Carabinieri delle Marche, rappresentato dal luogotenente Paolo Petracca e dagli appuntati Giovanni Pambieri e Giuseppe Palermo, s’è recato all’Ospedale Salesi di Ancona, nel rispetto di una tradizione che si consolida ormai da dieci anni. Così i Carabinieri hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

Dopo i saluti e gli auguri alla presidente delle patronesse, Milena Fiore, i Carabinieri, accompagnati dalle patronesse Valeria La Rosa, Sara Ternullo, Aurora Paolasini, Patrizia Marcelletti, Katia Paolucci e Elisa Ancarani, hanno visitato tutti i reparti del nosocomio infantile, partendo da oncoematologia, per passare a neurochirurgia, chirurgia, ortopedia, clinica pediatrica, malattie infettive, pronto soccorso e sala d’attesa del day hospital. Ai bambini hanno regalato matite colorate e tanti sorrisi, per un momento di felicità e per alleviare il periodo reso per loro ancora più difficile dal timore di non poter trascorrere le prossime festività natalizie a casa e in famiglia.