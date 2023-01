ANCONA – «Nelle Marche non c’è un settore di emergenza ambientale, ma tanti piccoli comportamenti e realtà di aggressione quotidiana all’ambiente che vanno tenuti presente per evitare che possano ulteriormente diffondersi». Lo ha detto il generale di brigata Gianpiero Andreatta, comandante della legione Marche dei carabinieri forestali, presentando il report sull’attività dell’anno che si è appena concluso.

«Sono oltre 60mila i controlli in materia ambientale eseguiti – ha spiegato il generale ai giornalisti – , da questi controlli abbiamo riscontrato la presenza di 519 reati ambientali, ovvero oltre un reato e mezzo al giorno e 2.031 illeciti amministrativi con 5 sanzioni amministrative elevate al giorno. Sommando gli illeciti c’è una significatività per l’aggressione all’ambiente naturale con tanti piccoli episodi, non fatti eclatanti – ha precisato – ma nel loro complesso devono essere comunque attenzionati per tutelare in maniera completa l’ambiente naturale delle Marche».

Un dato «in linea rispetto al 2019» periodo pre-Covid ha detto. Il comandante dei carabinieri forestali ha poi sottolineato l’importanza di promuovere una cultura ambientale tra la popolazione, specie tra le giovani generazioni. «Teniamo molto ad essere presenti nelle scuole – ha detto – per coinvolgere giovani e ragazzi alla crescita culturale ambientale che deve essere aumentata in quanto molti comportamenti sono condotti sia per interessi diretti ma anche perché manca la comprensione dell’importanza della cultura e dell’integrità ambientale».

Nel dettaglio i controlli sono stati 60.797, mentre 2.031 gli illeciti amministrativi e 519 i reati rilevati, nella maggior parte dei casi i carabinieri forestali sono riusciti a risalire al responsabile. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative emesse, queste ammontano a un valore di 1.122.426,00 euro. Le persone sanzionate sono state 2.017, 519 gli illeciti penali rilevati e 471 le persone denunciate, 6 quelle arrestate e 106 i sequestri penali eseguiti.

Da rilevare anche il numero ingente delle chiamate effettuate dai marchigiani al numero verde 1515, ovvero 17.031 telefonate per segnalare diversi fenomeni, da incendi a animali feriti, dall’abbandono di rifiuti alla segnalazione di cinghiali nelle aree urbane, un fenomeno diventato molto frequente.

L’attività operativa ha riguardato in gran parte i controlli sulla tutela del territorio (46%), il 17% dei controlli sono stati mirati alla tutela della fauna, il 16% alle aree protette, il 13% alla tutela della flora, il 5% dell’attività si è concentrata su discariche e rifiuti, l’1% sulla tutela agroalimentare, un ulteriore 1% sull’inquinamento e un 1% il resto.

Per quanto concerne i reati rilevati hanno riguardato per il 22% discariche e rifiuti, il 22% la tutela del territorio, il 14% la tutela della fauna e il 13% gli incendi, per il resto altre forme di illecito. Tra più frequentemente rilevati, l’abbandono dei rifiuti, l’inquinamento dei corsi d’acqua, gli incendi boschivi, bracconaggio, tagli boschivi illegali, sbancamenti illegali.