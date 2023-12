Potenziati i servizi di controllo in occasione dei festeggiamenti che si svolgeranno in piazza Cavour ad Ancona

ANCONA – La movida e gli eventi di Capodanno sotto la lente di ingrandimento della Prefettura e della Questura di Ancona. In occasione dei festeggiamenti che si svolgeranno in piazza Cavour ad Ancona, con tre eventi che si succederanno a partire dalle 09.45 della mattina, con il concerto del gruppo “Ex Otago”, lo spettacolo di Max Giusti e la presenza di Dj set “Super Star Party Disco”, il Questore Cesare Capocasa d’intesa con il Prefetto, Saverio Ordine, ha predisposto servizi di ordine pubblico per garantire lo svolgimento degli eventi all’insegna della tranquillità.

Anche l’amministrazione comunale ha predisposto delle misure di safety, che prevedono l’impiego di oltre 40 addetti alla sicurezza con il compito di controllo degli accessi all’area interessata dal concerto, assistenza all’esodo, instradamento e monitoraggio dell’evento stesso. Nella stessa occasione saranno presenti anche operatori formati per il rischio incendio, un centro coordinamento emergenze e un presidio sanitario.

La polizia locale del capoluogo marchigiano ha inoltre emesso una specifica ordinanza di viabilità, con la quale ha disposto i provvedimenti limitativi della circolazione e variazioni alla circolazione ordinaria nelle principali vie di accesso alla piazza. Vigente anche il divieto di splarare botti e petardi.

In vigore il divieto di vendere dalle 21 alle 7 bevande in contenitori di vetro e alcoolici e super-alcolici. Sono consentite solo consumazioni ai tavoli dall’1 alle 3. Il dispositivo di security vedrà anche il coinvolgimento di operatori della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale fin dalle prime ore della sera

Inoltre, per prevenire episodi di criminalità, nel weekend di Capodanno è stato disposto il potenziamento di tutti i servizi interforze di controllo e presidio del territorio, anche con il coinvolgimento della polizia locale e della polizia stradale, quest’ultima impegnata nel controllo della viabilità negli orari più critici, in particolare quelli notturni.