Ancona, Capodanno in piazza: come cambia la viabilità intorno al Teatro delle Muse

ANCONA – La notte di Capodanno piazza della Repubblica ospiterà il palco e gli eventi con cui la città saluterà il 2022 e festeggerà l’arrivo del nuovo anno, una notte di musica, danze e brindisi condotta da Maurizio Socci, con i Rumba de Bodas e il dj set di Daniele Sabbatini. Per l’occasione l’amministrazione comunale ha provveduto a modificare la viabilità intorno al Teatro delle Muse e nelle vie adiacenti, dunque non solo in piazza della Repubblica ma anche in via Gramsci che scende da piazza del Plebiscito, in via della Loggia e altrove, per agevolare e regolare il flusso di persone che si recheranno in piazza a festeggiare ma anche per la loro sicurezza.

In piazza della Repubblica il traffico sarà vietato a partire dalle ore 16. Lungo scalo Vittorio Emanuele è stato istituito il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati a partire dalle ore 8, con l’eccezione dei taxi che potranno sostare fino alle 20. Quanto alla circolazione proveniente da via XXIX settembre, dalle ore 21 i veicoli che procederanno verso il centro avranno l’obbligo di svoltare a destra in piazza Kennedy – sarà dunque vietato girare intorno alla chiesa del Sacramento: chiusa via dell’Appannaggio dalle 21 –, mentre per chi proviene da corso Stamira, a causa della medesima chiusura, ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra in via XXIX settembre.

Interdette al traffico anche via Gramsci dalle 16 e parte di via Pizzecolli, con inversione del senso di marcia da via Bernabei in via Pizzecolli a salire fino a via Matas e piazza San Francesco. Saranno invertiti anche il senso di marcia di via Matas, nonché quello di via Pizzecolli sia nel tratto che sale da via Bernabei, sia a scendere da piazza Stracca, con obbligo di svolta per via Matas dopo piazza San Francesco. Dalle 16 fino al termine della manifestazione, dunque a notte inoltrata, visto che l’evento si protrarrà fino alle 3 del mattino, i veicoli da piazza del Plebiscito potranno uscire solo girando a destra per via Gramsci e via Pizzecolli. Anche da via Bonda sarà obbligatorio svoltare a sinistra salendo per via Pizzecolli. Inoltre dalle ore 21 in poi sarà vietata la circolazione verso piazza del Plebiscito dal varco di corso Matteotti, con l’eccezione dei mezzi di soccorso. Dalle 21 sarà chiusa al traffico anche via della Loggia da piazza Santa Maria a piazza della Repubblica, ad eccezione dei mezzi diretti ai garage della Rai e dei residenti di via della Catena che potranno accedere e uscire sul lato del lungomare Vanvitelli.