Ancona, torna il Capodanno in piazza: Rumba de Bodas e dj set davanti al Teatro delle Muse

ANCONA – Quello di Ancona sarà un Capodanno in piazza, aperto alla città e partecipato dalla stessa, nella nuova location di piazza della Repubblica, davanti al Teatro delle Muse. Simile nel format all’ultima edizione, quella pre-Covid, che allora si tenne come negli anni precedenti in piazza del Plebiscito, ma rinnovato nel luogo, di fronte a quel teatro simbolo cittadino che è stato riaperto, dopo tanto tempo, proprio vent’anni fa. Sul palco che sarà allestito sulle scale d’ingresso del teatro, durante la serata condotta da Maurizio Socci saliranno i Rumba de Bodas, e quindi il dj set di Daniele Sabbatini per la notte danzante fino al brindisi e agli auguri e anche dopo, quando in deroga alle ordinanze tutti i locali di Ancona potranno restare aperti fino alle tre del mattino. Per l’occasione saranno derogate anche le norme comunali che riguardano il consumo di alcolici da asporto. Anche la viabilità subirà delle sostanziali modifiche intorno alla zona del Teatro delle Muse e di piazza del Plebiscito.

I Rumba de Bodas sono un gruppo nato a Bologna nel 2008 che ha calcato palchi di tutta Europa, capace con la sua musica e la sua energia di garantire divertimento per tutti. Rimini Minivan è il loro ultimo album che hanno portato in tour dalla Germania alla Francia, dal Lussemburgo alla Svizzera e a tutta Italia, fino, appunto, ad Ancona. Daniele Sabbatini ha cominciato a fare il dj all’età di 15 anni, spinto da una forte passione per la bossanova, il soul e il funky, e nel tempo è riuscito a coniugare le sonorità a lui più care con le atmosfere deep house, house classic ed edit disco.

Teatro delle Muse ad Ancona

«Riprendiamo dopo due anni il Capodanno in piazza e, viste le caratteristiche, il Capodanno in centro – ha spiegato l’assessore Paolo Marasca nella conferenza stampa di stamattina in cui è stato illustrato il programma -. La città torna a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in centro, una cosa che era mancata negli anni scorsi. Stavolta abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso: fino al 2019 abbiamo, infatti, sviluppato una sorta di format che si incastrava nelle festività natalizie, il grande Natale di Ancona, che poi viveva un momento particolare nel concerto, con djset e allestimenti in piazza del Plebiscito, un format che ci ha dato molta soddisfazione. Quest’anno abbiamo pensato che fosse interessante fare qualcosa di più simbolico e abbiamo deciso di spostare di qualche metro la location, utilizzando la piazza del teatro, già usata per la Notte Blu. E’ un anno molto particolare, sono vent’anni che il Teatro delle Muse è nuovamente aperto. Quindi mettere al centro dei festeggiamenti di tutta la città uno dei simboli di Ancona è una cosa che ci piace molto. A questa formula si aggiunge la nostra volontà di invitare le persone in tutto il centro anconetano, per lo spettacolo di Capodanno ma anche a prescindere, con la ruota panoramica, con le attività aperte, con tutti coloro che vorranno partecipare alla festa e che permetteranno, così, di avvicinare il Capodanno a quello che è stato fatto con la Notte Blu. I Rumba de Bodas sono una band che a differenza di quelle precedenti è molto adatta a tantissimi target, vivace, allegra, esplosiva, viene dalle sonorità ska reggae e adesso è molto più funky e new soul. In realtà il Capodanno anconetano sarà una tre giorni: il 30 al Teatro delle Muse con lo Schiaccianoci, il 31 la notte di Capodanno e l’1 gennaio il concerto dell’Orchestra Fiati».

«Abbiamo condiviso questa scelta di organizzare il Capodanno davanti al Teatro delle Muse – ha aggiunto l’assessore Stefano Foresi – anche perché è un crocevia ideale tra corso Garibaldi, corso Mazzini, corso Stamira, via Gramsci e piazza del Plebiscito, e il porto di Ancona. Chiudendo via Gramsci e cambiando il senso di marcia di via Matas, mentre dobbiamo ancora decidere per via della Loggia, riusciremo a ottenere una viabilità sicura per Capodanno e a mantenere in sicurezza tutte le persone che si troveranno in piazza della Repubblica».