Capalbo all’Inrca, Acquaroli: «Innescare un nuovo corso virtuoso e contribuire a progetti di ricerca»

ANCONA – Le nomine di Armando Gozzini a dg dell’Azienda Ospedaliero-universitaria delle Marche e di Maria Capalbo a dg dell’Inrca, «nel primo caso, permetterà di continuare il buon lavoro svolto in questi anni a Torrette come azienda ospedaliera di riferimento regionale, recentemente riconosciuta dall’Agenas come il miglior ospedale pubblico d’Italia, e nel secondo per innescare un nuovo corso virtuoso per Inrca, istituto riconosciuto a livello nazionale, che può contribuire in maniera importante a progetti di ricerca e di elevata specificità». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in un post su Facebook.

«Due figure di alta professionalità che sono state scelte per rinnovare le due aziende sanitarie – ha puntualizzato -, inserite all’interno del quadro regionale che in questi mesi sta avviando la riforma delle Ast (Aziende Sanitarie Territoriali, ndr), attive dal 1° gennaio, superando il modello di Asur unica regionale e a cui seguirà la redazione del nuovo piano socio-sanitario».

Il governatore fa sapere che nei giorni scorsi, con scadenza 20 febbraio, è stato avviato «l’avviso pubblico per la selezione dei direttori generali delle Adt. Vogliamo procedere spediti, nel rispetto dei tempi delle procedure amministrative, con le nomine dei direttori che entro gli ultimi giorni di marzo saranno alla guida delle cinque nuove realtà, per entrare nella piena operatività della riforma che riporta i territori e i cittadini al centro delle dinamiche regionali».

Acquaroli termina ringraziando «per il lavoro svolto alla guida delle due importanti aziende sanitarie della nostra regione» l’ex dg dell’ospedale regionale di Torrette Michele Caporossi e l’ex dg dell’Inrca Gianni Genga, «chi in queste settimane ha portato avanti l’incarico ad interim in attesa delle procedure di nomina».