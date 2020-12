Ancona, cantiere infinito in via di Vittorio. Foresi: «Sarà riaperta entro la prossima settimana»

ANCONA – Addio al cantiere infinito di via Di Vittorio. Dopo tantissimi anni, la parte finale della strada, in direzione Candia, sarà finalmente riaperta in settimana. Lo ha annunciato l’assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi, dopo la denuncia del consigliere comunale Andrea Vecchietti (M5S).

«La parte finale di via di Vittorio, verso Candia, – aveva lamentato il consigliere – risulta da molti anni completamente ultimata, ma transennata e non utilizzabile. Già lo scorso anno con un’interrogazione avevo chiesto quando sarebbe stata riaperta e mi fu risposto che era tutto pronto e che mancava solo l’atto del notaio. È passato un anno e la strada è ancora chiusa».

«Le opere di urbanizzazione realizzate dal Consorzio del piano di lottizzazione di villa Favorita sono completate – assicura Foresi – iniziate a giugno del 2010, sono state ultimate a marzo del 2018, entro i termini della convenzione. Le strade, le fognature, la pubblica illuminazione, le aree verdi e i parcheggi, sono stati collaudati in quattro stralci successivi, per un importo complessivo di 4 milioni e 651mila euro oltre Iva. Con determina del dicembre del 2018 abbiamo preso atto del collaudo delle opere. La cessione gratuita delle aree relative alle opere stesse è stata stipulata con atto notarile, in data 9 ottobre 2020.

Dopodiché sono stati attivati l’ufficio Traffico e la Polizia locale per fare un sopralluogo per il censimento della segnaletica verticale e orizzontale esistente. Nel frattempo questa settimana il dirigente predisporrà l’ordinanza di apertura e, non appena, sarà esecutiva, invieremo i tecnici con la gru per spostare i massi di cemento presenti e togliere la recinzione. Assicuro che, massimo entro la prossima settimana, tornerà il traffico in quella strada».

