Con una nota stampa congiunta a firma Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e UdC, arriva la convergenza sul nome dell'avvocato anconetano che nel frattempo aveva annunciato la sua discesa in campo con una piattaforma civica nei giorni scorsi

ANCONA – Il centrodestra si è compattato attorno alla figura di Daniele Silvetti, l’avvocato e presidente del Parco del Conero, candidato sindaco di Ancona. L’avvallo ufficiale da parte di tutti i partiti è arrivato ieri pomeriggio con una nota stampa dopo alcuni vertici fra gli alleati.

Nella nota a firma del deputato Francesco Battistoni coordinatore regionale di Forza Italia, della senatrice Elena Leonardi coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, del deputato Riccardo Augusto Marchetti commissario regionale della Lega e di Antonio Saccone commissario regionale dell’Unione di Centro, si legge che «il centrodestra marchigiano conferma il nome di Daniele Silvetti come candidato sindaco di Ancona, dopo che quest’ultimo da più settimane era in circolazione tra i potenziali candidati». Nei giorni scorsi Silvetti aveva annunciato la sua candidatura con un post su Facebook, sostenuto da una piattaforma civica.

«Abbiamo congiuntamente deciso di sostenere la sua candidatura perché si è dimostrato essere una persona capace di coinvolgere gli anconetani – prosegue la nota -, permettendo di far convergere su di sé anche un elettorato civico e attento alle dinamiche del capoluogo. Siamo certi che questa candidatura sarà un punto di partenza per la riscossa di Ancona come capoluogo di Regione, chiamato a rialzare le proprie sorti dopo anni di immobilismo della Giunta Pd-Mancinelli. La coesione e l’unità del centrodestra sul nome di Silvetti – conclude la nota – sono una garanzia della volontà di lavorare fianco a fianco nell’esclusivo interesse di Ancona e degli anconetani».

Sul nome di Silvetti si era espresso ieri, a margine della seduta del Consiglio regionale, anche il governatore Francesco Acquaroli, definendo l’avvocato anconetano «una figura autorevole», con alle spalle «un percorso molto lungo nella politica cittadina e regionale», mentre «sta facendo una bellissima esperienza al Parco del Conero».