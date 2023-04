Ancona, il camper in piazza contro i melanomi. Visite gratuite a bordo del bus vicino al Comune

Bus in piazza Cavour e dermatologici in visita. Il melanoma? Un grave tumore maligno che origina dalla proliferazione anomala dei melanociti e che colpisce soprattutto la pelle

ANCONA – Visite gratuite di diagnosi precoce del melanoma: il camper per la prevenzione dei tumori arriva in piazza. L’iniziativa, al via da ieri ad Ancona, ha già visto il coinvolgimento di decine di pazienti e cittadini. In tanti si sono infatti recati in piazza Cavour per una visita gratuiti di diagnosi precoce.

Sotto la pioggia, in attesa del proprio turno

Il melanoma si classifica come un grave tumore maligno, che origina dalla proliferazione anomala dei melanociti e che colpisce soprattutto la pelle. Una neoplasia a cui si può andare incontro con una certa facilità nel caso ci si sottoponga troppo spesso a lampade abbronzanti o a qualsiasi altra tipologia di raggi UVA e UVB.

Ad accogliere i pazienti, la dottoressa Anna Rita Di Tullio, medico chirurgo specialista in dermatologia e menereologia I più colpiti sarebbero gli ultra 60enni, benché il melanoma sia una realtà pure per la fascia d’età 30-40 anni.

Secondo alcuni studi, gli individui di pelle chiara (la cosiddetta popolazione caucasica) sarebbero 20 volte più a rischio di sviluppare un melanoma rispetto alle persone di popolazione afro-americana, tendenzialmente di carnagione più scura.

Il camper con l’équipe è arrivato ieri (18 aprile) e resterà in piazza Cavour (lato municipio) fino a domani, 20 aprile. Le prenotazioni possono essere fatte anche tramite il sito web www.ant.it.