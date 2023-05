Ancona, campagna elettorale allo sprint: Silvetti con il ministro Abodi, Simonella con Schlein

ANCONA – La campagna elettorale è al rettilineo conclusivo, domenica 28 e lunedì 29 gli elettori anconetani si recheranno alle urne per decidere chi sarà il prossimo sindaco tra Daniele Silvetti, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, e Ida Simonella, assessore uscente e candidata sindaca per quella di centrosinistra. Circa quattro punti percentuali hanno diviso i due protagonisti della scena politica anconetana al primo turno, tutto si deciderà dunque tra domenica e lunedì. Intanto Ida Simonella e Daniele Silvetti concludono la campagna elettorale con i big sul palco di piazza Roma. Prima toccherà a Daniele Silvetti, in piazza dalle 19.30 di oggi pomeriggio 25 maggio, ospite sul palco il ministro allo sport Andrea Abodi, e domani, 26 maggio, sarà il turno di Ida Simonella, che sul palco di piazza Roma avrà nuovamente come ospite la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ad Ancona al Teatro delle Muse nelle scorse settimane.

Due serate di raduno e festa politica in piazza, prima con Daniele Silvetti che ribadirà i punti cruciali del suo programma e che poi lascerà il posto al ministro Andrea Abodi, che arriverà alle 20.30 circa. La serata, presentata da Fabiola Fava, sarà animata dalla musica di alcuni interpreti d’eccezione del panorama anconetano e cioè Leo Maculan, Riccardo Burattini, Danilo Brugnini, Andrea Polverini e Alessandra Gallicchio. Domani toccherà a Ida Simonella e a Elly Schlein e anche in questa circostanza musica e djset in piazza Roma per concludere nel modo più simpatico e popolare questa campagna elettorale.