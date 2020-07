Ancona, avanti tutta per il Camp estivo del Cus

ANCONA – Sarebbe dovuto terminare questo fine settimana e invece il Camp estivo del Cus Ancona andrà avanti per altre due settimane, fino alla fine di luglio. La decisione è arrivata dopo una serie di richieste pervenute proprio al Cus Ancona da parte delle famiglie dei ragazzi. Per queste due settimane di proroga verranno confermati tutti gli accorgimenti stabiliti dalla Regione per contrastare la diffusione del covid 19 in materia di distanziamento sociale e non solo.

Il tetto massimo delle iscrizioni a settimana non potrà superare le 35 unità e come nelle scorse settimane sul posto saranno presenti cinque operatori del Cus Ancona.

I bambini potranno essere portati agli impianti di Posatora nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 9 della mattina mentre il ritorno tra le 12.15 e le 13.15 per un costo settimanale di 60 euro 100 nel caso in cui si decida di prenotare entrambe le settimane compresa la merenda che ovviamente verrà fornita dal Cus Ancona.

Per eventuali informazioni e prenotazioni 340/2712987 oppure in alternativa 340/6122714.