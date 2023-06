Camerieri, baristi, addetti alle pulizie e bagnini cercasi: carenza di personale per la stagione estiva in hotel, ristoranti e balneari

ANCONA – Personale per le pulizie, camerieri e addetti al bar. Sono soprattutto queste le figure più ricercate per la stagione estiva nelle strutture alberghiere delle Marche. Secondo una stima di Federalberghi nelle Marche mancherebbe un 10% di addetti alle pulizie, spiega il consigliere regionale Emiliano Pigliapoco, e un 15% di personale di sala e bar.

Secondo Pigliapoco il problema è che «oggi solo un 30% di diplomati delle scuole alberghiere va a svolgere il lavoro per cui ha studiato, mentre un 70% cambia settore, nonostante ci siano ottime prospettive occupazionali». A scoraggiare i giovani ad andare a lavorare negli hotel o nei ristoranti è la prospettiva «di dover lavorare il sabato e la domenica e nei giorni festivi mentre i loro compagni vanno a divertirsi. Preferiscono andare a lavorare in fabbrica dove prendono 1.200-1.300 euro al mese – prosegue, ma hanno il sabato e la domenica liberi e la prospettiva di un lavoro che dura tutto l’anno, non stagionale».

Emiliano Pigliapoco, presidente regionale Federalberghi Romano Momtagnoli, presidente regionale Sib Confcommercio (Sindacato Italiano Balneari)

La carenza di personale interessa in misura maggiore il mondo della ristorazione, ma non risparmia neanche i balneari dove mancano soprattutto aiuto cuochi e camerieri per i ristoranti annessi ai balneari e bagnini di terra. «Abbiamo sempre avuto una carenza cronica di figure specializzate o comunque formate che in questi ultimi anni si è accentuata – dice il presidente regionale del sindacato italiano balneari (Sib) Romano Motnagnoli -. La nostra attività è a carattere stagionale per cui possiamo garantire solo un impiego per 4-6 mesi al massimo e quindi un lavoro sostanzialmente precario».

Secondo il sindacalista «mancano figure formate e spesso dobbiamo ripiegare su giovani o giovanissimi alla prima esperienza di lavoro, ritrovandoci a diventare noi stessi formatori primo lavoro». Montagnoli spiega che il problema non è legato alla questione stipendi, «un dipendente che fa otto ore prende tra i 1.200 e i 1.400 euro al mese».

Nella ristorazione c’è il ‘buco’ maggiore per quanto riguarda la carenza di personale: qui un 20-25% di ristoranti è costretto a prendere meno prenotazioni perché non ha camerieri a sufficienza, come conferma anche il titolare del Ristorante Saverio a Camerano: «Non abbiamo potuto prendere un gruppo di 350 persone perché non siamo riusciti a trovare personale disponibile per l’evento – dice il titolare Saverio -. I camerieri non si trovano proprio oppure chiedono 20-25 euro all’ora e non sono neanche professionisti. Sono 42 anni che faccio questo lavoro e una situazione del genere non si era mai vista, prima del Covid non c’erano questi problemi, adesso invece quasi bisogna pregarle le persone per farle venire a lavorare»

Il ristoratore spiega_ «D’inverno bene o male il personale lo troviamo, ma d’estate è molto difficile, preferiscono andare al mare invece che fare una giornata di lavoro, evidentemente c’è benessere e non hanno bisogno».