Ancona, cambio alla Consulta degli studenti. Plöschberger ai saluti: «Orgoglioso di esserci stato»

ANCONA – Cambio alla Consulta provinciale degli studenti di Ancona. Ai saluti il presidente uscente, Leonardo Plöschberger. A succedergli, è Alessio Krakulli. «È stato un viaggio rivoluzionario». Il ragazzo definisce così gli anni del suo mandato, segnati – dice lui – da «successi significativi e innovazioni nel campo dell’educazione e del benessere degli studenti».

«Iniziato a settembre 2019, il mio percorso nella Consulta si è distinto per il dinamismo e l’impatto positivo sulla comunità studentesca. Durante il mio secondo mandato come presidente, io e il mio team abbiamo intrapreso iniziative pionieristiche, portando cambiamenti sostanziali e lasciando un’eredità duratura», fa sapere in una nota.

Tra i successi più rilevanti – dicono dalla Consulta – il «dialogo con le istituzioni regionali, la creazione di un ponte comunicativo tra studenti e istituzioni, in particolare con la Regione Marche, che ha permesso di influenzare decisioni cruciali relative agli adolescenti».

E poi sensibilizzazione sulla psicologia: «L’organizzazione di un evento per sensibilizzare sulla psicologia ha evidenziato l’importanza del benessere mentale tra gli studenti» – spiega l’ex presidente, che guarda anche al progetto nazionale di primo soccorso.

«L’ideazione di un progetto innovativo sul primo soccorso, destinato a diventare un’iniziativa a livello nazionale, testimonia l’ambizione e l’impegno del nostro gruppo per la sicurezza e la salute dei ragazzi. Un team unito, una squadra coesa e responsabile che ha rafforzato la comunità studentesca, promuovendo valori di collaborazione e supporto reciproco».

Plöschberger esprime «gratitudine e orgoglio per i risultati raggiunti. Questo percorso – precisa – ha rappresentato un’esperienza formativa eccezionale. Mi sento privilegiato per aver potuto contribuire attivamente al benessere e alla crescita dei miei coetanei».