Ancona piange Natale Maiani, storico patron degli anni Settanta

ANCONA – Ancona e i suoi sportivi piangono la scomparsa di Natale Maiani, costruttore e figura di spicco dell’imprenditoria anconetana, ma soprattutto storico presidente dell’Ancona Calcio. Una scomparsa che lascia un senso di vuoto improvviso nel mondo del calcio dorico e nell’intera comunità anconetana. Natale Maiani era il titolare della Edil Maiani, importante azienda edile del territorio anconetano che ha contribuito significativamente allo sviluppo urbanistico della città nel corso degli anni. La sua passione per il calcio lo portò però a diventare una figura storica nella storia dell’Ancona Calcio. Maiani ha guidato l’Ancona Calcio per sette stagioni consecutive, dal 1977 al 1984: subito nella prima stagione, quell’Anconitana con i vari Chinea, Consoli, Capra e Lovison, conquistò la promozione dalla serie C2 alla C1. Un periodo intenso e fondamentale, nella storia del club biancorosso. Durante la sua presidenza, la squadra si è mossa principalmente tra la serie C1 e la serie C2, mentre la società ha dimostrato una gestione oculata e appassionata, gettando le basi per i successi futuri.

La sua leadership è stata caratterizzata da una notevole saggezza nella gestione della società dorica. Come ricordato dalla stessa Ssc Ancona, Maiani «ha guidato con grandissima determinazione e saggezza la squadra dorica tra la serie C2 e la serie C1». Il suo contributo all’Ancona è stato fondamentale per preparare il terreno ai successi che sarebbero arrivati negli anni successivi. Fu proprio dopo la sua presidenza, infatti, che iniziò l’era di Edoardo Longarini, che avrebbe poi condotto l’Ancona alla sua prima storica promozione in serie A nel 1992. Il sito della Maiani Costruzioni ricorda che è «impossibile non parlare della sua Ancona Calcio: presidentissimo della società biancorossa nel periodo dal 1977 al 1984, ha lasciato un segno indelebile per come sapeva gettare il cuore al di sopra dei risultati».

La Ssc Ancona ha voluto rendere omaggio alla memoria di Maiani con un messaggio sui social: «La società esprime sentitissime condoglianze per la scomparsa di Natale Maiani, storico ex-presidente del sodalizio biancorosso negli anni Ottanta. Profonda vicinanza alla sua famiglia da parte di tutti noi». Il funerale si terrà domani, giovedì 24 luglio, alle ore 10 nella chiesa del Sacro Cuore, in via Maratta, dove la comunità potrà dare l’ultimo saluto a una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della città. La scomparsa di Natale Maiani rappresenta infatti una grande perdita per Ancona, per il mondo imprenditoriale come per quello di un calcio che non esiste più, fatto soprattutto di cuore e passione, proprio il calcio di Maiani, grande uomo di sport che ha contribuito a scrivere pagine indelebili della storia del calcio dorico.