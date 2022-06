Calcio: Ancona, tutto pronto per la festa in ricordo della storica promozione in serie A

ANCONA – Ogni giorno si aggiungono nuovi tasselli di quella che sarà sicuramente una serata memorabile allo Stadio Del Conero. Alla festa per ricordare la prima storica promozione in Serie A dell’Ancona che si svolgerà domani, martedì 7 giugno, sarà presente il segretario generale della Lega Pro Emanuele Paolucci.

La società sarà presente al completo, con Mauro Canil, Roberta Nocelli, Roberto Ripa ed Antonio Postacchini. Il patron Tony Tiong parteciperà attraverso uno speciale video messaggio. Porterà il suo saluto anche l’assessore allo Sport Andrea Guidotti e non mancheranno le sorprese, con interviste sul palco a tutti i protagonisti di allora e di oggi. Questi gli elenchi delle squadre che scenderanno in campo per l’esibizione delle 18:30.

Squadra 1 Curva Nord: Alessandro Di Nardò, Alfredo Discepoli, Joe Abram (cap.), Jacopo Puorro, Davide Boldrini, Thomas Marzioni, Diego Scudiero, Tommaso Napolitano, Emanuele D’Andreis, Mattia Astolfi, Giacomino Giommi, Tommaso Lombardi, Gabriele Giampaoli, Daniele Graziosi, Alessandro Graziosi, Edoardo Moretti. Allenatore: Alfredo Portaleone. Dirigenti accompagnatori Thomas Catani, Alessio Abram, Andrea Verdinelli, Massimo Donnini, Ennio Giommi.

Squadra 2 Ancona: Nista, Fontana, Lorenzini, Pecoraro, Mazzarano, Bruniera, Lupo, Gadda, Tovalieri, Ermini, Bertarelli, Avella, Cugini, Rolfini, Ruani, Moretti, D’Eramo, Faggioli, Di Renzo, Turchi, De Angelis. Allenatori: Vincenzo Guerini e Gianluca Colavitto.