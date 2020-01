Parti di calcestruzzo sono cadute su un'auto in transito danneggiando il veicolo. Il conducente è illeso. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia insieme all'assessore Foresi e agli operai del Comune

ANCONA – La Galleria Baldì è stata chiusa al traffico e la viabilità deviata per circa un’ora in seguito alla caduta di parti di calcestruzzo dalla volta. Il distacco sarebbe avvenuto poco dopo le 11 nella parte terminale della galleria in direzione Baraccola.

Un’auto è stata colpita da alcuni pezzi che sono stati sbalzati al di fuori del tunnel, ma il conducente fortunatamente a parte tanto spavento è illeso. Il veicolo ha riportato invece dei danni.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Ancona con l’autoscala e 3 pattuglie della Polizia Locale di Ancona insieme all’ufficiale. La viabilità è stata ripristinata e la galleria riaperta intorno alle 12:20. Presenti anche le squadre di operai del Comune e l’assessore Stefano Foresi.

«Si è verificato il distacco di parti di calcestruzzo dall’infradosso della copertura della galleria – spiega Rodolfo Di Odoardo, ingegnere del Comando Vigili del Fuoco di Ancona -. Stiamo provvedendo alla rimozione di tutte quelle parti ammalorate che sono in fase di imminente distacco. I giunti ai quali dobbiamo fare maggiore attenzione sembrerebbero 2».

(Servizio in aggiornamento)