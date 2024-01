Ancona, cadono in casa: due anziani soccorsi nella notte

I due interventi eseguiti in tandem con i vigili del fuoco del capoluogo marchigiano, che si sono portati davanti agli edifici con un mezzo munito di autoscala per permettere l'ingresso dei soccorritori nelle due abitazioni

ANCONA – Doppio intervento della Croce Gialla di Ancona nella notte appena trascorsa presso due distinte abitazioni per soccorrere due anziani caduti a terra e impossibilitati ad alzarsi da soli. I due interventi sono stati eseguiti in tandem con i vigili del fuoco del capoluogo marchigiano, che si sono portati davanti agli edifici con un mezzo munito di autoscala per permettere l’ingresso dei soccorritori nelle due abitazioni.

Il primo intervento è avvenuto all’interno di un appartamento in zona Guasco ad Ancona, l’altro, sempre nel capoluogo, nei pressi del PalaIndoor. I due anziani sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti, ma nessuno dei due risulta in gravi condizioni.