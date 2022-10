Ancona, precipita dal quarto piano e muore: tragedia in via dell’Industria

ANCONA – Tragedia in via dell’Industria in Ancona: un 56enne è morto dopo essere caduto dal quarto piano di un edificio residenziale, nei pressi della sede della Polizia Locale di Ancona, nel quartiere Palombare.

Sul posto sono intervenute Croce Rossa di Ancona e automedica, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La tragedia attorno alle 14 di oggi, 31 ottobre. In corso di accertamento le cause della caduta della persona deceduta. Sul posto i poliziotti della Questura di Ancona.

(Servizio in aggiornamento)