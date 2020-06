Cade dall’hoverboard, bambino di 7 anni in prognosi riservata

ANCONA -È in condizioni stabili, ma in prognosi riservata, il bambino di 7 anni ricoverato nella Rianimazione del Salesi dopo essere caduto dall’hoverboard. L’incidente si è verificato martedì sera, 16 giugno, a Numana. Il bambino stava giocando con il suo skateboard alla presenza dei genitori, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra battendo la testa.

Alla comparsa del vomito e del mal di testa i genitori si sono immediatamente allertati e nel corso della notte hanno deciso di portarlo al Pronto Soccorso del Salesi dove è stato valutato con una Risonanza Magnetica che ha evidenziato le lesioni endocraniche.

Hoverboard (Foto di Elias Sch. da Pixabay)

Il bambino, che in seguito alla caduta ha riportato un rallentamento della parola, è in prognosi riservata per un sanguinamento all’interno di alcune strutture encefaliche, ma le sue condizioni fortunatamente sono per ora stabili.

«Il bambino è in condizioni discrete ed è cosciente e tranquillo» spiega il primario della Rianimazione Alessandro Simonini, «è in osservazione intensiva per monitorare l’evoluzione del suo quadro clinico». Al suo fianco c’è la mamma: «La nostra rianimazione è aperta – conclude il primario – e consente ai genitori, il cui tampone è negativo, di poter stare vicino ai propri figli».