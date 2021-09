Ancona, cade e si ferisce la testa alle grotte del Passetto: interviene la Guardia costiera

ANCONA – Nella mattinata di oggi, venerdì 10 settembre, è stato segnalato alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona un incidente capitato ad una persona in località grotte del Passetto. L’uomo di circa 60 anni, a seguito di una caduta accidentale ha riportato un trauma alla testa. Il 118, dopo aver prestato le prime cure sul posto, non riuscendo a trasportare l’infortunato via terra, ha richiesto la collaborazione alla Organizzazione di Soccorso Marittimo della Capitaneria di Porto per favorire lo spostamento dell’uomo in un luogo di facile accesso per l’autoambulanza.



I militari della Guardia Costiera con la M/V SAR CP861 e con la collaborazione del battello pneumatico della Società Nazionale di Salvamento, hanno al trasporto via mare presso la banchina numero uno del Porto di Ancona del 60enne. Ad attenderli l’autoambulanza del 118 per il successivo trasporto al locale Ospedale di Torrette.