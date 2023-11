Ancona, cade dal terzo piano di un’abitazione: 14enne gravissima

ANCONA – Precipita dal terzo piano: 14enne gravissima. Il fatto è accaduto nella zona Piano, alle 18.30 di oggi (30 ottobre). La 14enne – stando ad indiscrezioni – sarebbe stata trovata sull’asfalto da alcuni passanti. Sono stati loro ad allertare immediatamente il Nue 112, il numero unico di emergenza.

La vicenda è ancora tutta da chiarire, così come la dinamica e gli eventuali motivi del gesto. Certo è che quella ragazza, di origini straniere, sta lottando tra la vita e la morte in un letto d’ospedale.

La polizia in strada (repertorio)

Sul posto, dopo la chiamata al 112, un mezzo della Croce Rossa e l’automedica, con le volanti partite dalla questura di via Gervasoni. Spetterà ai poliziotti fare luce sulla vicenda. Sotto choc l’intero vicinato. La ragazzina, stando a quanto trapela, prima della caduta (da 12 metri di altezza) pare si trovasse a casa con la sorella.

Il condizionale, come dicevamo è d’obbligo. Sembrerebbe che durante il volo, la ragazza abbia urtato su dei fili di uno stendino dei piani sottostanti. Solo quelli potrebbero aver attutito l’urto. Un urto violento che però non è bastato a scongiurare quella che potrebbe essere a tutti gli effetti una tragedia. La giovane è stata portata in codice rosso in ospedale.

Pochi giorni fa, nell’entroterra della regione, a Civitanova Marche, a cadere dal balcone di un’abitazione era stato un bambino di 2 anni, di origini tunisine. Anche in quel caso, sono in corso accertamenti. Episodio analogo era accaduto a Roma, quando lo scorso venerdì, alle 12, un Rottweiler era precipitato da un terrazzo ferendo una donna incinta che passava in strada. Pure in quel caso, tanti i punti oscuri. Proprio come la vicenda accaduta qualche ora fa al Piano.