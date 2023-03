Ancona, bus navetta gratis per la partita di lunedì sera con il Cesena

Sei mezzi per raggiungere lo stadio dalle 18.35 in poi, cinque per il ritorno dopo il match. La società dorica ha realizzato un video, già presente sui social, per promuoverne l'uso

ANCONA – Novità in arrivo ad Ancona in vista del big match di calcio di lunedì sera 20 marzo che vedrà l’Ancona, quarta, affrontare il Cesena, terzo, allo stadio Del Conero alle ore 20.30. Con lo scopo di agevolare l’afflusso e il deflusso dallo stadio, infatti, il Comune di Ancona e Conerobus, d’accordo con la società Us Ancona, hanno predisposto un servizio di bus navetta gratuito dal centro della città. E l’Ancona ha diffuso stamattina un video in cui il capitano Emanuele Gatto e il bomber Alberto Spagnoli, a bordo del bus navetta di Conerobus, sponsorizzano l’utilizzo del mezzo per raggiungere lo stadio e invitano la tifoseria alla partita. «In occasione della partita di lunedì sera con il Cesena, in accordo con la Conerobus, entrerà in funzione il servizio di bus navetta – scrive l’Ancona –. I mezzi a disposizione per raggiungere l’impianto di Passo Varano saranno sei. Per il ritorno dallo stadio le corse garantite saranno cinque, la capacità di trasporto si attesta sui 500 passeggeri (sono autobus da cento posti, ndr) dislocati nella prima corsa».

Questo il commento dell’amministratore delegato biancorosso, Roberta Nocelli: «Nelle scorse settimane ho avuto il piacere di condividere con gli assessori Andrea Guidotti e Stefano Foresi una problematica importante che riguarda il traffico durante le nostre partite casalinghe. Abbiamo fatto il punto della situazione con il comandante della Polizia Locale, Liliana Rovaldi e il responsabile Luca Martelli. Abbiamo acquistato la nuova segnaletica che sicuramente aiuterà meglio i tifosi durante l’evento sportivo. Ma per essere ancora più efficaci e rendere sempre più piacevole e comodo il raggiungimento dello stadio e il deflusso dopo la partita, insieme a Conerobus abbiamo studiato e istituito delle nuove corse proprio per venire incontro ai nostri sostenitori. La società ci tiene tantissimo e vuole sperimentare questa modalità che sarà utilizzata per le partite classificate a rischio dall’Osservatorio. Anche in questo caso, come società, ci siamo sentiti in dovere di offrire questo servizio agli anconetani con la speranza che questa pratica sia sempre di più utilizzata, così da pianificare la prossima stagione in questo senso».

Gatto e Spagnoli nel video

Il percorso di andata: piazza Cavour, piazza Roma, piazza Kennedy, via XXIX Settembre, via Marconi, via G.Bruno, piazza Ugo Bassi, Tavernelle, stadio Del Conero. I bus navetta partiranno alle 18.35, 18.50, 19.05, 19.20, 19.35 e 19.50. Per il ritorno: cinque bus in partenza dallo stadio al termine della partita, partenza prevista attorno alle ore 22.30 circa; in caso di ulteriore necessità di trasporto qualche autobus potrà effettuare una seconda partenza dallo Stadio, prevista dopo circa 40/45 minuti dalla partenza precedente. Sull’utilizzo dei bus navetta, nel promovideo della società che circola sui social, Emanuele Gatto: «Lunedì sera in occasione della partita con il Cesena sarà possibile raggiungere lo stadio grazie al servizio autobus», e Alberto Spagnoli: «Abbiamo bisogno di voi, vi aspettiamo».