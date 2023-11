Bruxelles, Acquaroli: «Agricoltore custode del territorio e regolatore delle biodiversità»

ANCONA – «Grazie al governo e al ministro Lollobrigida si riafferma il connubio tra agricoltura e tutela dell’ambiente». Lo ha sottolineato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli dopo che il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha posto al tavolo europeo durante la Commissione Agricoltura e Pesca a Bruxelles un documento « sottoscritto da altre sette nazioni e appoggiato da un’ampissima maggioranza» per «superare la visione che pone in contrasto agricoltura e tutela dell’ambiente».

Un documento, prosegue Acquaroli, che «riporta al centro del dibattito e delle politiche agricole la figura dell’agricoltore come custode del territorio e regolatore delle biodiversità, centrale per la tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale, per il contrasto allo spopolamento delle aree interne e al dissesto idrogeologico. Concetti che oggi più che mai occorre ribadire e riaffermare in sede europea, così come fatto dall’Italia con il Ministro Lollobrigida, ponendo le basi per un modello di politiche agricole condiviso e concreto».