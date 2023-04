Ancona, si brucia la cena è scoppia la rissa. In tre finiscono all’ospedale

ANCONA – La cena va un fumo è scoppia una rissa tra i commensali. Il fatto è accaduto in via Scrima ad Ancona, in un appartamento, ieri sera, 9 aprile. A litigare alcuni stranieri. Tre persone (due egiziani e un tunisino) sono finite all’ospedale. La vicenda si è svolta la sera al momento della cena: questo ha fatto scatenare il litigio e sul posto sono dovuti intervenire la polizia e la Croce gialla di Ancona con due ambulanze per evitare anche che il litigio fosse continuato sui mezzi.