Ancona, il brindisi di Ida Simonella nel segno di «manutenzione e decoro»

nella sede del comitato di sostegno in via Leopardi dove sarà presente il martedì mattina e il venerdì pomeriggio

ANCONA – La campagna elettorale di Ida Simonella è stata tenuta a battesimo oggi pomeriggio in via Leopardi. Con lo slogan «Parte una nuova storia» la candidata a sindaco per la coalizione del centrosinistra «Progetto Ancona» alle prossime elezioni comunali ha accolto, salutato e brindato con tanti dei suoi sostenitori insieme alla giunta quasi al completo, guidata dalla sindaca Valeria Mancinelli. Tra gli altri, Antonio Mastrovincenzo, Eliana Maiolini, Fabiola Caprari, Marco Gnocchini, Susanna Dini, Tommaso Sanna e altri rappresentanti del mondo politico dorico di centrosinistra che hanno colto l’occasione del «vernissage» per un saluto e un segno di appoggio. Nella sede del comitato di sostegno in via Leopardi 2, Ida Simonella sarà presente e ascolterà i cittadini il martedì mattina e il venerdì pomeriggio. Fedele al suo programma di governo che prevede sei punti fondamentali. Modernità e cura: Ancona, secondo Ida Simonella, deve essere una città più europea, servono un piano del decoro e una completa riorganizzazione dei servizi di manutenzione della città, con un taglio più manageriale e meno tradizionale. C’è bisogno di investire nei processi di rigenerazione urbana attraverso un approccio condiviso e diffuso e va fatto subito, per tutti i quartieri come per le frazioni. Gli altri punti cruciali sono lo sviluppo economico e la sostenibilità, la solidarietà e la partecipazione, la mobilità e la vivibilità, la vitalità e la creatività giovane, e l’identità e l’attrattività.

Sul tema della manutenzione cittadina Ida Simonella s’è intrattenuta brevemente con alcuni dei presenti: «La manutenzione della città è uno degli aspetti principali del mio programma: manutenzione, cura e decoro cittadino – ha detto la candidata e attuale assessore –. Ci sono tante altre componenti, nel programma, ma se devo dire una cosa da cui ripartite dico la manutenzione. Ci siamo occupati di tante grandi trasformazioni, e abbiamo in mente tutte quelle che verranno grazie alle risorse del Pnrr che abbiamo acquisito. Ma c’è un terreno, un humus indispensabile che è quello di una città con un livello di cura e di manutenzione e decoro maggiori, e questo passa per investire più risorse su questi aspetti. Quando diventa una priorità allora è possibile riuscirci. Bisogna riconcepire il bilancio pensando che questa è una priorità. Ci sono stati anni in cui le priorità sono state altre, adesso è il momento di dare molta più spinta alle manutenzioni ordinarie e al decoro cittadino». Le liste che appoggeranno Ida Simonella saranno sei e saranno presentate nei prossimi giorni.