L'azienda di trasporto pubblico dopo le lamentele del Comitato Priorità alla Scuola precisa che il Ministero del Lavoro nonostante i solleciti non ha ancora abilitato Atma per la procedura online

ANCONA – «Atma si è organizzata da tempo per agevolare la sottoscrizione e il rinnovo online degli abbonamenti con lo sconto previsto dal Bonus Trasporti, ma, al momento, nonostante i continui solleciti, la società non è ancora stata abilitata dal Ministero del Lavoro all’attivazione di tale procedura». Lo rende noto l’azienda di trasporto pubblico.

Nella giornata di ieri il Comitato Pas (Priorità alla Scuola) aveva lamentato code e attese prolungate per gli abbonamenti con bonus trasporto, l’agevolazione di 60 euro messa a disposizione dal governo, dopo che il Ministero non aveva abilitato i tabaccai alla procedura, che non può essere effettuata neanche online, e le famiglie inevitabilmente si sono dovute riversare negli uffici delle aziende di tpl (trasporto pubblico).

«Non appena arriverà il nullaosta, sarà premura dell’azienda informare immediatamente l’utenza circa la possibilità di provvedere all’iter via web. La società di trasporto pubblico di Ancona e provincia precisa – prosegue la nota -, inoltre, come, già da agosto, si fosse preparata a far fronte alla richiesta dell’utenza, in particolare in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, incrementando l’organico e allungando i tempi di apertura delle rivendite autorizzate. Una misura, quest’ultima, che, insieme all’opportunità dii sbrigare le pratiche online, sarebbe stata sufficiente ad evitare disagi ai cittadini».